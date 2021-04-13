У Росії закликали США триматися подалі від Криму 'для свого ж блага'

У Росії назвали провокацією захід кораблів американських Військово-морських сил у Чорне море і закликали США триматися подалі від Криму. І це на тлі стягування російських військ до кордону України.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, мовляв, через це є "високий ризик інцидентів". Слова чиновника процитувало пропагандистське агентство ТАСС.

"Американським військовим кораблям поблизу від наших берегів робити абсолютно нічого. Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде", – висловив переконання він.

Рябков закликав американців триматися подалі від окупованого українського півострова Крим і чорноморського узбережжя Росії.

"Це для їхнього ж блага", – пригрозив заступник глави МЗС РФ.

Зауважимо, що на тлі збільшення концентрації російських військ біля українського кордону США неодноразово говорили про підтримку нашій державі. У Пентагоні сказали, що розглядають можливість відправлення своїх військових кораблів у Чорне море.

Крім цього, міністри країн G7 закликали Росію припинити провокації і дестабілізуючі дії біля кордонів із Україною, а держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив цю ситуацію з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Зі свого боку міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Україні неодмінно потрібна збройна підтримка, щоб протистояти агресії Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

напередодні британські журналісти показали зсередини польовий табір армії Росії біля кордону України, де зосередилася велика кількість техніки, ряди наметів і безліч військових.