У Литві закликали Захід забезпечити збройну підтримку України
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що Україні неодмінно потрібна збройна підтримка, щоб протистояти агресії Росії.
З таким закликом він звернувся до західних держав. Його литовський урядовець опублікував у Twitter.
Насамперед він наголосив, що вагомі аргументи на землі й у морі – єдина зрозуміла для Кремля мова, яка сприятиме деескалації на Донбасі.
"Україна потребує збройної підтримки (що робить Туреччина) й видимих проявів солідарності (що роблять США, направляючи військові кораблі у Чорне море)", – написав він.
Зауважимо, що Лінас Лінкявічус є одним із провідних лобістів України в Європейському Союзі. Він відвідував Київ під час Революції Гідності.
Нагадаємо: президент Володимир Зеленський заявив, що Росія залякує Україну і Захід перекиданням своїх військ до кордону нашої країни. За його словами, Москва навмисне "підвищує градус". Тоді як голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні ЗРК Patriot Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністри країн G7 закликали Росію припинити провокації і дестабілізуючі дії біля кордонів з Україною, а держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив цю ситуацію з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що для забезпечення захисту держави від російської загрози потрібно виконати три завдання. Найголовніше з них – дати зрозуміти Росії, що будь-яка збройна ескалація призведе до "важких наслідків".