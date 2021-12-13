В России пригрозили НАТО 'тяжкими последствиями' в случае расширения на восток

В Российской Федерации заявили, что Североатлантический альянс столкнется с "тяжкими последствиями", если продолжит расширение на восток. Возражения о том, что РФ в этом случае не имеет права вето, в Москве отвергают, уверяя, что продолжат настаивать на своем.

Такое убеждение выразил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, передает российский "Интерфакс". По его словам, дальнейшего расширения НАТО "быть не должно".

"Попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето, – это все попытки с недействительными средствами. Москва будет настаивать на своем. Если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится – последствия для них будут трудными", – высказался кремлевский дипломат.

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Он напомнил, мол, еще советские, а затем и российские руководители неоднократно на самых ответственных уровнях указывали, что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет. Но сейчас, заявил россиянин, наблюдается обратная ситуация.

По его мнению, Североатлантический альянс "ничем не аргументирует" необходимость расширения членства на восток. Более того, считает Рябков, там якобы еще и пытаются "отрицать правомерность" вопроса о том, зачем Альянсу "двигаться куда-то на восток".

"Они якобы из принципиальных соображений отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может повлечь за собой ослабление их собственной безопасности", – пригрозил представитель МИД РФ.

Напомним: ранее в российском внешнеполитическом ведомстве призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Генсек Йенс Столтенберг на требование РФ относительно юридических гарантий недопущения членства Украины в НАТО заявил, что только Альянс будет решать такие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Эстонии Алар Карис заверил, что в случае необходимости НАТО направит больше войск на восточный фланг. По его словам, лидер США Джо Байден пообещал восточному крылу Альянса усиление в случае российской агрессии.