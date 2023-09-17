В России пожаловались на новую атаку на стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области

В стране-агрессоре РФ 17 сентября заявили, что беспилотник якобы пытался снова атаковать стратегический аэродром "Шайковка" в Калужской области. Пропаганда утверждает, что "украинский" дрон-камикадзе "был ликвидирован".

Один из российских Telegram-каналов заявил, что для этого оккупанты поднимали в небо вертолеты Ми-28. Мол, они и "перехватили и уничтожили" цель.

За время полномасштабного вторжения России в Украины это уже как минимум третья атака на указанный аэродром.

Видео дня

Пропаганда признала, что БПЛА подлетали к "Шайковке" в октябре 2022-го и в августе 2023-го.

21 августа этого года в ходе дроновой атаки на указанный аэродром были уничтожены два вражеских ТУ 22М3, сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика. Отметим, что авиабаза "Шайковка" страны-террориста находится на расстоянии более 350 км от границ с Украиной.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Московской области неизвестные сожгли военные тягач с прицепом на территории завода, где российская армия занималась ремонтом военной техники.

– В ночь на 17 сентября пропаганда пожаловалась на очередную атаку дронов якобы со стороны Украины и ЧП на нефтебазе в городе Орел (400 км от Москвы). Там произошел взрыв и пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!