В Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач с прицепом прямо на территории завода

В Московской области неизвестные сожгли военные тягач с прицепом. Стоит отметить, что инцидент произошел прямо на территории завода.

На предприятии российская армия занималась ремонтом военной техники. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По информации пропагандистов, транспортное средство якобы было заминировано. Также сообщается, что грузовик сгорел полностью.

В то же время никаких официальных комментариев от представителей российской армии пока не поступало.

Кроме того, инцидент не комментировали силовые структуры РФ.

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"В Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач с прицепом. По данным "Базы" поджог произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины. По одной из версий грузовик был заминирован. Автомобиль довольно сильно выгорел. Официальных комментариев пока нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в Москве неизвестные в ночь на 5 сентября подожгли на закрытой парковке автомобиль гендиректора конструкторского бюро "Навис", производящего аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений. Машина сгорела дотла, стоящие рядом автомобили также пострадали от огня.

Ранее сообщалось, что 1 сентября после атаки дронов под Москвой загорелся цех по производству электроники для ракет. В ходе пожара, по некоторым данным, могли сгореть компоненты к "Калибрам", которыми РФ регулярно атакует Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, после взрывов в Москве россияне стали высмеивать как возможности своей армии, так и способность властей держать ситуацию под контролем. Тем временем атаки дронов на объекты в столице РФ и Подмосковье, а также поджоги военкоматов по всей стране только набирают обороты.