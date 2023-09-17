В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

В стране-агрессоре России 17 сентября пожаловались на очередную атаку дронов якобы со стороны Украины. После заявлений о сбитии БПЛА под Москвой, они признали ЧП на нефтебазе в 400 км от столицы.

По данным пропагандистов, взрыв и пожар произошли в городе Орел. Российские Telegram-каналы даже распространили кадры "бавовны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По убеждению местных жителей, Орловскую область "попытались атаковать" именно беспилотники ВСУ.

Видео дня

Россияне утверждали, что ночью воскресенья сначала услышали "характерный звук дрона", а вслед за ним и якобы взрыва.

После этого начался пожар на нефтебазе. На опубликованных россиянами кадрах виден огонь ночью и ближе к рассвету.

Пропагандисты не стали уточнять, о каком именно районе идет речь. Но предварительно утверждали, что после "атаки дрона" где-то в области "полыхает резервуар с горючей жидкостью".

Со своей стороны Telegram-канал ASTRA (позиционируется как издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ. – Ред.) уточнил, что ЧП произошло в Орле. Резервуар с топливом в городе пожарные потушили.

"По предварительным данным, после атаки БПЛА горел один из резервуаров компании "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице", – говорится в сообщении.

Орловский губернатор Андрей Клычков добавил, что ночью беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. По его словам, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 17 сентября, в России заявили о новой атаке БПЛА, в которой традиционно обвинили Украину. Неспокойно в этот раз было в Подмосковье и во временно оккупированном Крыму.

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