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В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
4,3 т.
В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

В стране-агрессоре России 17 сентября пожаловались на очередную атаку дронов якобы со стороны Украины. После заявлений о сбитии БПЛА под Москвой, они признали ЧП на нефтебазе в 400 км от столицы.

По данным пропагандистов, взрыв и пожар произошли в городе Орел. Российские Telegram-каналы даже распространили кадры "бавовны" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По убеждению местных жителей, Орловскую область "попытались атаковать" именно беспилотники ВСУ.

В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео
Видео дня

Россияне утверждали, что ночью воскресенья сначала услышали "характерный звук дрона", а вслед за ним и якобы взрыва.

В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

После этого начался пожар на нефтебазе. На опубликованных россиянами кадрах виден огонь ночью и ближе к рассвету.

Пропагандисты не стали уточнять, о каком именно районе идет речь. Но предварительно утверждали, что после "атаки дрона" где-то в области "полыхает резервуар с горючей жидкостью".

В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

Со своей стороны Telegram-канал ASTRA (позиционируется как издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ. – Ред.) уточнил, что ЧП произошло в Орле. Резервуар с топливом в городе пожарные потушили. 

"По предварительным данным, после атаки БПЛА горел один из резервуаров компании "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице", – говорится в сообщении.

В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

Орловский губернатор Андрей Клычков добавил, что ночью беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. По его словам, пострадавших нет.

В Орловской области произошел взрыв на нефтебазе и вспыхнул пожар: россияне пожаловались на атаку дрона. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 17 сентября, в России заявили о новой атаке БПЛА, в которой традиционно обвинили Украину. Неспокойно в этот раз было в Подмосковье и во временно оккупированном Крыму.

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