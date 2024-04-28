В России пожаловались на новую атаку дронов: несколько БПЛА упали в районе нефтебазы

В России пожаловались на новую атаку украинских дронов в ночь на 28 апреля. В российском минобороны заявили об "уничтожении и перехвате" 17 БпЛА в течение ночи над четырьмя регионами РФ.

Особенно громко ночью было в Брянской области, а в Калужской все три "уничтоженных" дрона приземлились в районе нефтебазы в городе Людиново. Об этом сообщают российские официальные ресурсы и местные паблики.

Традиционной "победой" завершилась ночная атака БпЛА на Россию в изложении МО РФ: там отчитались об "уничтожении" 17 украинских дронов.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области", – заявили в ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу.

Представители местных властей на неспокойную ночь отреагировали по-разному. Так, губернатор Белгородской области по состоянию на 09:00 не сделал никаких заявлений.

Его коллега из Курской области ограничился репостом "победного" сообщения МО РФ.

Глава Брянской области опубликовал в Telegram сразу несколько сообщений со скурпулезным подсчетом "сбитых" БпЛА (он насчитал меньше заявленного МО РФ количества).

Тем временем жители региона в местных чатах публикуют видео, снятые в области минувшей ночью, а паблики Брянской области сообщают о всего "четырех уничтоженных дронах", уточняя, что "три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским".

А губернатор Калужской области Владислав Шапша уведомил о "падении 3 БпЛА в районе нефтебазы города Людиново". Он утверждает, что вследствие "сбития" дронов нефтебазой "пострадавших и разрушений нет".

Напомним, в ночь на 27 апреля в России БПЛА атаковали ряд объектов: под ударом оказались два НПЗ, битумный завод и аэродром. Судя по обнародованным кадрам, там модернизировали авиабомбы. Как выяснилось позже, по НПЗ и аэродрому в России отработали СБУ и ВСУ.

Российские паблики днем опубликовали видео, на котором, вероятно, видны последствия удара по военному аэродрому в РФ. А НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после прилетов и повреждения оборудования.