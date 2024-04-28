В России пожаловались на новую атаку дронов: несколько БПЛА упали в районе нефтебазы
В России пожаловались на новую атаку украинских дронов в ночь на 28 апреля. В российском минобороны заявили об "уничтожении и перехвате" 17 БпЛА в течение ночи над четырьмя регионами РФ.
Особенно громко ночью было в Брянской области, а в Калужской все три "уничтоженных" дрона приземлились в районе нефтебазы в городе Людиново. Об этом сообщают российские официальные ресурсы и местные паблики.
Традиционной "победой" завершилась ночная атака БпЛА на Россию в изложении МО РФ: там отчитались об "уничтожении" 17 украинских дронов.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области", – заявили в ведомстве, возглавляемом Сергеем Шойгу.
Представители местных властей на неспокойную ночь отреагировали по-разному. Так, губернатор Белгородской области по состоянию на 09:00 не сделал никаких заявлений.
Его коллега из Курской области ограничился репостом "победного" сообщения МО РФ.
Глава Брянской области опубликовал в Telegram сразу несколько сообщений со скурпулезным подсчетом "сбитых" БпЛА (он насчитал меньше заявленного МО РФ количества).
Тем временем жители региона в местных чатах публикуют видео, снятые в области минувшей ночью, а паблики Брянской области сообщают о всего "четырех уничтоженных дронах", уточняя, что "три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским".
А губернатор Калужской области Владислав Шапша уведомил о "падении 3 БпЛА в районе нефтебазы города Людиново". Он утверждает, что вследствие "сбития" дронов нефтебазой "пострадавших и разрушений нет".
Напомним, в ночь на 27 апреля в России БПЛА атаковали ряд объектов: под ударом оказались два НПЗ, битумный завод и аэродром. Судя по обнародованным кадрам, там модернизировали авиабомбы. Как выяснилось позже, по НПЗ и аэродрому в России отработали СБУ и ВСУ.
Российские паблики днем опубликовали видео, на котором, вероятно, видны последствия удара по военному аэродрому в РФ. А НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после прилетов и повреждения оборудования.
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