Прилеты были именно в завод: НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу из-за удара БПЛА

В Краснодарском крае (РФ) были прилеты беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани. Произошел масштабный пожар, НПЗ частично приостановил работу.

Повреждения в комментарии одному из пропагандистских агентств подтвердил директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев. Он заявил, что десять дронов "прилетели именно в завод", спровоцировав возгорание. Вероятно, есть также скрытые повреждения.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что БПЛА были якобы украинскими. Дроны целились в резервуарный парк и ректификационную колонну.

Российский НПЗ в Славянске-на-Кубани перерабатывает 5,2 млн тонн в год (согласно информации, обнародованной компанией в феврале 2024 года). Этот завод является ключевым активом ООО "Славянск ЭКО".

В ночь на 27 апреля Краснодарский край страны-агрессора около полутора часов находился под массированной дроновой атакой. В то же время МО РФ заверяет, что над регионом было "уничтожено и перехвачено" 66 БПЛА (в целом над Россией – 68). Сколько всего дронов было запущено, ведомство не уточняет.

Предварительно, беспилотники атаковали военный аэродром "Кущевская" и два НПЗ в Краснодарском крае – Ильский и Славянский.

Взрывы на территории российского региона в ночь на 27 апреля стали результатом операции Службы безопасности Украины.

НПЗ в Славянске-на-Кубани уже был целью БПЛА. Это произошло в ночь на 17 марта, тогда на территории объекта также был пожар. На его тушение бросили более 80 спасателей. РосСМИ писали, что у одного из работников предприятия произошел сердечный приступ, мужчина умер.

Как писал OBOZ.UA, резервуары с топливом нефтеперерабатывающего завода "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае были защищены сетками, известными как "мангалы", от дроновых обстрелов. Однако такие конструкции не помогли захватчикам.

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