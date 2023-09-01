Могли сгореть компоненты к 'Калибрам': под Москвой после атаки дрона загорелся цех по производству электроники для ракет

В подмосковном городе Люберцы утром 1 сентября вспыхнул пожар в цехе по производству электроники для ракет. ЧП произошел вслед за заявлениями россиян о якобы сбитии "украинского" дрона на подлете к столице РФ.

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Не исключено, что там могли сгореть компоненты и комплектующие к "Калибрам", которыми страна-агрессор атакует Украину. Информацию о "бавовне" под Москвой OBOZREVATEL подтвердили источники в Главном управлении разведки украинского Минобороны.

Отметим, что в ведомстве не стали комментировать, чья это была операция и чем она осуществлялась.

"Но да, такой факт подтверждается и, соответственно, официальная информация российских властей, московских властей в который раз является лживой о том, что что-то сбито и не долетело", – рассказали разведке.

Также сообщалось о повреждении вследствие этого удара части дорогостоящего российского оборудования.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что информация о утреннем событии под Москвой еще проверяется. Но, предварительно, огонь мог привести к потере россиянами компонентов для крылатых ракет "Калибр" и комплектующих к ним.

Напомним: в стране-агрессоре России очередное утро началось с предупреждения об угрозе атаки БПЛА. Из-за нее в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в очередной раз объявили план "Ковер", задержав рейсы на вылет и прилет.

Мэр Москвы Сергей Собянин очень быстро заявил, что силы российской противовоздушной обороны "сбили" БПЛА рядом с Люберцами. Минобороны РФ уточнило, что дрон был "украинским". Традиционно, у россиян все обошлось "без пострадавших и разрушений".

В российских соцсетях появилось видео с камер наблюдения, которые только зафиксировали громкий взрыв в Люберцах – якобы от сбития беспилотника. Однако впоследствии сами пропагандисты стали сообщать о пожаре на юго-западе города.

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