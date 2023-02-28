В Санкт-Петербурге аэропорт прекращал работу из-за неизвестного летательного объекта: в небо поднимали истребители

В Санкт-Петербурге (РФ) 28 февраля временно прекращал работу аэропорт "Пулково", а гражданские самолеты не приближались к городу. Предварительно, это произошло из-за неизвестного летательного объекта в небе.

Видео дня

По информации некоторых Telegram-каналов, в районе вводили в действие план "Ковер", который подают при незаконном пересечении границы или появлении "НЛО". Также сообщалось, что в небо над городом взлетали российские истребители. Их звуки слышали в разных районах населенного пункта.

Данные сервиса Flightradar подтверждают, что над Петербургом утром 28 февраля не было ни одного цивильного воздушного судна, аэропорт "Пулково" был закрыт для полетов.

Около 10:55 появились новости, что план "Ковер" был отменен, а небо над городом открывают.

Российские информисточники писали, что над Ленинградской областью закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства. Сигнал "Ковер" предполагает, что все воздушные суда в этой зоне должны немедленно сесть или покинуть район.

Местные власти подтверждали, что возможна задержка рейсов. Около 11:00 вторника, судя по карте Flightradar, первые борты пошли на посадку "Пулково".

Известно, что в середине февраля в Ленобласти уже вводили такой сигнал – тогда закрывали воздушное пространство над городом Лодейное Поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 28 февраля хакеры взломали эфиры российских радио и ТВ и объявили "воздушную тревогу". В частности, такие сигналы слышали в Московской и Ленинградской областях, в Тольятти, Воронеже, Казани и Белгороде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!