Могли атаковать дроны: момент взрыва на нефтебазе в российском Туапсе попал на видео

В ночь на 28 февраля в городе Туапсе Краснодарского края РФ вспыхнул мощный пожар на нефтебазе "Роснефти". Очевидцы говорили о том, что возгоранию предшествовали два мощных звука взрывов. В то же время местные власти пытаются уверить россиян, что "повода для беспокойства нет".

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Тем временем в сети появилось видео, на котором предположительно зафиксирован момент взрыва. Опубликованные кадры подтверждают версию, что нефтебаза была атакована беспилотниками.

Видео первым опубликовал один из популярных российских пабликов.

"Предположительно, момент взрыва на нефтебазе в Туапсе. По официальной информации, взрыв произошёл в хозпостройке сегодня ночью. Местные жители сообщают, что причиной могли стать два беспилотника. Нефтяные резервуары в результате не пострадали. Пожарные справились с огнем за час", – уверяют авторы канала в комментарии к видео.

С успокоительными реляциями поспешили выступить и местные власти. Они заявили, что речь идет о "пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы" и что "повода для беспокойства нет".

Впрочем, жители Туапсе этим заявлениям не поверили.

"Так а что "бахнуло"-то?", "А почему они взорвались, там что, взрывчатка хранится?", "А почему не озвучиваете причину взрыва??? Почему скрываете?", "Сарай горел так, что прямо свет на всей базе включил", "На Галины Петровой так квартиры тряхануло, думали, что землетрясение. От обычного пожара так явно не было бы", "Неужели они думают, что люди могут в такое поверить!!! Что был просто пожар", "Ничего страшного, говорят, но при этом весь город проснулся ночью", "Два подряд одинаковых по громкости или же очень похожих бабаха! Ну-ну, взорвался хозобъект? Что же хранилось в этом хозобъекте?" – пишут россияне в одном из городских чатов.

Кроме того, жители города, а также некоторые паблики писали об атаке беспилотников, вероятность которой подтверждает опубликованное видео с моментом взрыва.

Подтверждают атаку дронами нефтебазы в Туапсе и анонимные собеседники российских пропагандистских изданий в экстренных службах РФ, отмечая, впрочем, что "был [беспилотник], но он не попал никуда".

Об атаке дронами также пишет депутат российской Госдумы Андрей Гурулев.

"По поводу сегодняшних ударов беспилотниками по Белгороду и Туапсе. Мы говорили о том, что рано или поздно это произойдет, украинцы с помощью своих западных хозяев будут наращивать количество и качество беспилотных летательных аппаратов, глядя на наши удары "Геранями" и "Ланцетами". Их цель – нанести ущерб критической инфраструктуре, в том числе внутри страны", – возмутился представитель государства-агрессора тому, что война пришла и в дома тех, кто ее развязал.

Также в местных пабликах показали фото с якобы последствиями ночной атаки.

Напомним, ранее стало известно, что в российском Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы. Жители города паникуют, ведь громкие звуки разбудили посреди ночи практически все население Туапсе.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге аэропорт прекращал работу из-за неизвестного летательного объекта. В районе вводили в действие план "Ковер", который задействуют при незаконном пересечении границы или появлении "неизвестного летательного объекта". Также сообщалось, что в небо над городом взлетали российские истребители. Их звуки слышали в разных районах населенного пункта.

Данные сервиса Flightradar подтвердили, что над Петербургом утром 28 февраля не было ни одного гражданского воздушного судна, аэропорт "Пулково" был закрыт для полетов.