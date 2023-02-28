Жителей города разбудили громкие звуки: в российском Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы. Фото и видео

В Туапсе Краснодарского края РФ сообщили о пожаре на нефтебазе якобы вследствие атаки беспилотника. Жители города пишут в сети о звуках взрывов, которые разбудили их в ночь на 28 февраля.

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Власти Туапсе утверждают, что огонь охватил хозяйственную постройку на территории предприятия, резервуары с топливом якобы не были затронуты. Возгорание было ликвидировано (фото и видео размещены внизу новости).

"Было два взрыва с разницей где-то в пять секунд. Но я даже не сказала бы, что это были взрывы, просто очень два сильных громких звука", – рассказала одна их жительниц города в соцсетях.

По словам очевидцев, звук, похожий на взрыв, слышали во многих частях города.

"На маршала Жукова, 16 прям дом качнуло", – сообщила другая жительница Туапсе.

Также люди пишут, что из-за взрыва на железнодорожном вокзале выбило стекла.

Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что в районе нефтебазы в Туапсе якобы был зафиксирован беспилотник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на местном механическом заводе, где производят взрывчатку. Вследствие инцидента погибла женщина.