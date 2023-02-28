Заявили об 'учениях': в минобороны России попытались объяснить, почему закрывали небо над Санкт-Петербургом

В министерстве обороны России заявили, что небо над Санкт-Петербургом якобы было закрыто из-за "учений" ПВО. В военном ведомстве страны-агрессора утверждают, что тренировались "взаимодействовать с гражданскими органами управления воздушным движением".

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Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на заявление минобороны РФ. "Дежурными силами западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением", – говорится в заявлении.

Российские военные уверяют, что "отработали" обнаружение, перехват, идентификацию цели и взаимодействие с экстренными службами.

Этим они оправдывают появление истребителей в небе на Санкт-Петербургом, которые задействовали "из состава дежурных сил ПВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля в Санкт-Петербурге временно закрывали аэропорт "Пулково", а гражданская авиация не приближалась к городу. По данным СМИ, причиной стал неизвестный летательный объект в небе над городом.

Власти якобы вводили в действие план "Ковер", предусмотренный на случай незаконного пересечения границы или обнаружения "НЛО". В небо подняли российские истребители, звуки их работы слышали в разных районах Санкт-Петербурга.