В России после ликвидации Татарского предложили отменить мораторий на смертную казнь

В России после ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) предложили отменить мораторий на смертную казнь. Там заявили, что на фоне "теракта" и событий на "полях СВО" – это неотложный вопрос.

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Соответствующее предложение на пленарном заседании озвучил 4 апреля лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщили российские пропагандистские СМИ. Он напомнил, что РФ соблюдала мораторий с момента вступления в Совет Европы в 1996 году.

"Случившееся с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях "специальной военной операции", стучит в наше сердце для того, чтобы мы пересмотрели эту норму", – процитировали Слуцкого пропагандисты.

Напомним: накануне российский топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил в смерти коллеги-пропагандиста Татарского украинцев, назвав их "бандеровскими бесами". Тем временем гости его студии согласились, что необходимо ввести смертную казнь за измену родине.

"Я думаю, что даже теоретически хоть какие-то переговоры невозможны. Террористический "бандеростан" должен быть уничтожен. Никаких переговоров с террористической организацией УГИЛ быть не может", – сказал Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что ликвидация пропагандиста Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где воин проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом";

– со своей стороны, российские пропагандисты упорно пытаются привязать Украину к убийству Татарского. После того, как рассыпалась версия о том, что смертельную статуэтку ему якобы вручила девушка из Ивано-Франковска, следствие "нащупало" новый украинский "след".

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