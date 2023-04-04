Следствие ''нащупало'' новый украинский след в убийстве Татарского

Российские пропагандисты упорно пытаются привязать Украину к убийству в Санкт-Петербурге пророссийского военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). После того, как рассыпалась версия о том, что смертельную статуэтку ему якобы вручила девушка из Ивано-Франковска, следствие "нащупало" новый украинский "след".

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Теперь заявляют, что "детали" открылись во время допроса подозреваемой россиянки Дарьи Треповой. Отмечается, что взамен на выполнение задания некий активист пообещал девушке "перебраться в Киев" и стать редактором "одного из медиаресурсов", сообщает российская "Фонтанка".

В то же время, похоже, пропагандисты решили смягчить вину девушку и заявили, что она не знала, что статуэтка начинена взрывчаткой, а также, что якобы украинцы "подставили" и сделали из нее "расходный материал".

"Так уже случилось, что убит один Владлен Татарский, а должно было быть человек пять-шесть. И Трепова тоже. Именно в этот момент у нее родилось изречение, которое позже повторит: "Меня подставили"", – драматически описывали "новые факты" росСМИ.

"Когда Дарья, контуженная, выходила со всеми из развороченного клуба, то уже все поняла. Упрощенно это называется расходным материалом", – не унимались пропагандисты.

Напомним: сначала российские пропагандисты выдали, что статуэтку со взрывчаткой военкора Татарскому якобы вручила девушка из Ивано-Франковска Мария Ярун, но позже эта версия рассыпалась – в Санкт-Петербурге задержали другую девушку – 26-летнюю Дарью Трепову.

Подозреваемая после взрыва написала подруге, что могла погибнуть и что ее якобы подставили. После чего якобы удалила чат. Соответствующего скриншота канал не приводит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– национальный антитеррористический комитет РФ 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где военкор проводил мероприятие, в ведомстве назвали "терактом";

– со своей стороны российский топ-пропагандист Владимир Соловьев напоказ загрустил из-за гибели пророссийского военного корреспондента Владлена Татарского. Он обвинил в смерти коллеги-пропагандиста украинцев, назвав их "бандеровскими бесами".

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