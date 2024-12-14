В России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30, та же участь постигла три железнодорожных локомотива

В городе Крымск Краснодарского края Российской Федерации на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30. К организации диверсии на территории врага причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Видео дня

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Пресс-служба ГУ МО поделилась соответствующим видео.

Кроме того, днем ​​ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

"Приступаю к выполнению боевой задачи", – сказал мужчина на видео перед тем, как повредить вражескую технику.

В ГУР МО подчеркнули: указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины.

Разведчики также напомнили россиянам, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Ликвидация заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского могла быть операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Преступник занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69.

– Шатского ликвидировали на улице в Москве 12 декабря.

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