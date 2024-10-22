В России партизаны устроили смелую акцию, показав, что ждет солдат Путина: у пропагандистов истерика. Фото

Украинские партизаны провели в российском Белгороде смелую акцию. Они массово распространили по городу листовки с призывом вступать в ряды армии РФ.

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На листовках также разместили QR-код, ведущий на сайт с информацией о погибших на бессмысленной российской "СВО" белгородцах. То, что россиянам показали судьбу оккупантов из армии Путина, привело в бешенство Z-пропагандистов.

Так, один из них, большой сторонник агрессивной войны против Украины, ведущий пропагандистский паблик "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА" в Telegram, пожаловался, что акция организована украинскими спецслужбами и призвал сообщать о распространителях листовок.

"В Белгороде неизвестные распространяют листовки с QR кодом, который при скачивании файла ведет к списку погибших на СВО российских солдат. Данная акция организована украинскими спецслужбами. Если вы заметили распространителя данных листовок вызывайте полицию", – отмечено в сообщении.

Пропагандист также выложил фото с упомянутыми листовками. Их в Белгороде можно найти на прилавках магазинов, досках объявлений, стенах и столбах, а также в почтовых ящиках и в общественных местах.

В Telegram-канале "Белгородская народная республика" уточнили: акцию провели местные партизаны.

"Целью акции было дестабилизировать общество, а главное — показать, что война против Украины является преступной и приводит только к смертям", – отметили авторы канала, подчеркнув, что раз уж акция вызвала истерику у Z-пропагандистов – значит, замысел сработал.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что сотрудникам российского ВПК напомнили об ответственности за войну против Украины. Сделали это под видом предложения подработки. На информационных стендах также был размещен QR-код, ведущий на бот военной разведки Украины. Целью было не только напоминание о персональной ответственности, но и поиск среди сотрудников предприятий российского ВПК людей с антивоенными настроениями.

Акцию провели в родном городе российского диктатора Владимира Путина – Санкт-Петербурге.

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