Сотрудникам российского ВПК напомнили об ответственности за войну против Украины: в ГУР рассказали подробности. Фото

Главное управление разведки провело уличную акцию в российском Санкт-Петербурге. Сотрудникам российского военно-промышленного комплекса РФ разведка напомнила о том, что каждый из них несет персональную ответственность за помощь России в ведении агрессивной войны против Украины.

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Информационные материалы с напоминанием разместили возле военных заводов и конструкторских бюро, город выбрали не случайно, ведь именно там родился российский диктатор Владимир Путин. Подробности, фото и видео были опубликованы в Telegram-канале ГУР.

"14 октября 2024 года в городе Санкт-Петербург на России состоялась уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, проектирующих, производящих, ремонтирующих оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины", – говорится в сообщении.

Баннеры-напоминания в тот день появились у ряда крупнейших военных заводов и конструкторских бюро в родном городе Путина. На одних баннерах был размещен текст: "Жаворонок? Сова! Нам все равно! Работа для инженеров с гибким графиком". Они направляли заинтересовавшихся предложением перейти по QR-коду на втором баннере. А тот в свою очередь вел на главный бот украинской военной разведки.

Флаеры с аналогичным текстом и QR-кодом также раздавали прохожим. Таким образом в ГУР рассчитывали "выловить" среди сотрудников российского ВПК противников войны.

"Каждый россиянин, стремящийся помочь остановить войну, может воспользоваться любым безопасным каналом связи с ГУР", – заверили в военной разведке.

Сделать это противники войны с РФ могут через:

• официальный Telegram-бот: https://t.me/gur_official_bot

• E-mail: [email protected]

• Signal: +38 096 945 53 41

• WhatsApp: +38 096 945 53 41

Интересно, что в "информационных материалах", размещенных в Санкт-Петербурге, ГУР сделало тонкий намек. Ведь символом военной разведки Украины является сова.

Напомним, ранее стало известно, что ГУР провело успешную операцию на Курщине. Разведчики уничтожили средства связи, транспорт и здание с личным составом врага.

Потери врагу были нанесены в приграничном поселке Теткино в Курской области.