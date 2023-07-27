В России объявили в розыск судью МКС, выдавшей ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее против нее и других представителей МУС в России возбудили уголовные дела.

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Информация о розыске появилась в базе МВД РФ. "Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", – сказано в базе.

Другой информации, в том числе по какой статье разыскивают судью МУС, не указано.

Напомним, ранее против Аканэ и двух других судей, а также прокурора МУС следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

– Правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест Путина в случае его визита в страну. Диктатор ранее планировал посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге, но в итоге решили, что вместо него поедет глава МИД РФ Лавров.

– Депутаты Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Они заявили, что Минск причастен к преступлениям против Украины.

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