Правительство ЮАР официально обратилось за ордером на арест Путина в случае его визита в страну

Правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест президента РФ Владимира Путина в случае, если тот решится посетить страну. Российский диктатор ранее планировал посетить саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

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Об этом сообщили в главной оппозиционной партии ЮАР "Демократический альянс". "17 июля национальный директор государственной прокуратуры ЮАР получил официальный запрос от правительства ЮАР о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина за военные преступления в ответ на давление со стороны окружного прокурора", – говорится в сообщении.

В партии заявили, что это была уступка ее требованию: ранее "Демократический альянс" обратился в суд с ходатайством обязать правительство исполнить ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

ЮАР формально обязана соблюдать требования МУС, а Путин был приглашен на саммит стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР),который состоится в августе в Йоханнесбурге, однако власти страны не демонстрировали готовности арестовывать президента страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL:

– 18 июля Bloomberg сообщил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса придумал новую причину не арестовывать Путина – якобы РФ пригрозила ему войной.

– Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что страна рассматривала возможность внести изменения в закон, чтобы предоставить Путину "иммунитет" для визита в ЮАР.

– 19 июля Рамафоса заявил, что Путин не приедет на саммит БРИКС 22-24 августа, вместо него представлять страну-агрессора будет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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