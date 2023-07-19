Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Россию будет представлять Лавров: все подробности

Кремлевский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд, не приедет на саммит группы стран БРИКС в Южно-Африканской Республике 22-24 августа. Там ему угрожал арест, поскольку ЮАР входит в список 118 стран, ратифицировавших Римский устав.

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Вместо себя Путин отправит на мероприятие министра иностранных дел страны-террориста Сергея Лаврова. Это 19 июля официально подтвердил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, сообщается на правительственном сайте государства.

Рамафоса назвал 15-й саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) "историческим".

Это будет первая личная встреча лидеров БРИКС с момента возникновения пандемии COVID-19 и последующих глобальных ограничений. В ЮАР приедут все главы государств, кроме Путина.

Пресс-служба уклончиво написала, что президент Российской Федерации не будет участвовать в саммите "по обоюдному согласию". РФ представит Лавров.

Напомним: 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по "правам ребенка" Марии Львовой-Беловой. Расследование касается предполагаемого военного преступления – насильственной депортации оккупантами тысяч украинских детей.

Россия, сохранившая существенное влияние в странах Африки, хвасталась будущим участием в саммите БРИКС, хотя ЮАР, согласно постановлению Международного уголовного суда, был бы обязан арестовать президента РФ в случае его приезда.

18 июля, за день до объявления окончательного решения, в Bloomberg писали, что президент ЮАР придумал новую причину не арестовывать Путина. Мол, Россия пригрозила им войной в случае выполнения ордера МУС.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр юстиции ЮАР Рональд Ламола заявлял, что страна рассматривала возможность внести изменения в закон, чтобы предоставить президенту РФ "иммунитет", если он прибудет в Южную Африку для на встречу БРИКС

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