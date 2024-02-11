В России не стихают протесты родственников мобилизованных – ISW

Родственники российских оккупантов продолжают предпринимать попытки "протестов" в разных городах РФ. Ранее Кремль подвергнул цензуре подобные протесты и подавил любое возможное возрождение более широкого общественного движения в поддержку мобилизованных.

Поэтому так называемые "протесты" заключаются лишь в возложении цветов к памятникам. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне в сети опубликовали кадры, на которых члены российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Граждане страны-террориста РФ требуют, чтобы их родственников демобилизовали и вернули домой.

Стоит отметить, что российские власти попытались подвергнуть цензуре акцию протеста членов движения "Путь домой" в Москве. По мнению аналитиков, усилия Кремля по цензуре и дискредитации общественного движения "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание руководства РФ закрыть эти движения, особенно в преддверии президентских выборов в марте 2024 года.

Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге (РФ) состоялась так называемая "акция протеста" родственников российских оккупантов. Вся суть мероприятия заключалась в возложении цветов к памятнику. По традиции немногочисленный митинг закончился для женщин в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в начале января в столице страны-агрессора РФ родственники оккупантов устроили так называемую акцию протеста. Однако заключалась она лишь в возложении цветов к советскому памятнику. По словам жен мобилизованных россиян, власти Москвы запрещают им выходить на митинги и выражать свое мнение.

Как сообщал OBOZ.UA, родственники мобилизованных в российскую армию жителей Донбасса начали устраивать акции протеста с требованием вернуть их мужчин домой. Однако уже через некоторое время боевики террористической организации "ДНР" выдвинули женщинам угрозы за организацию митингов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!