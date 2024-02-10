В российском Екатеринбурге прошла акция жен 'мобиков': участниц задержала полиция. Видео

В Екатеринбурге (РФ) состоялась так называемая "акция протеста" родственников российских оккупантов. Вся суть мероприятия заключалась в возложении цветов к памятнику.

По традиции немногочисленный митинг закончился для женщин в отделении полиции. Об этом пишут росСМИ.

Несколько десятков россиянок, которые представились журналистам женами российских оккупантов, решили возложить цветы к монументу "Черный тюльпан". Они объяснили, что таким образом требуют от власти вернуть мобилизованных домой.

При этом спустя некоторое время к памятнику прибыли полицейские и задержали пятерых участников "митинга". Родственницы оккупантов пожаловались, что теперь в России даже возложение цветов к памятникам стало вне закона.

"Вы задержали родственников мобилизованных. Среди них две девушки! Вы задерживаете молодых девушек за то, что они помнят историю и вышли напомнить о происходящем обществу", - пожаловались россияне.

В сети родственники военных преступников заявили, что власть запрещает говорить о несправедливости бессрочной мобилизации. Стоит отметить, что в последние несколько месяцев граждане РФ выходят в разных городах на так называемые "акции протестов" и возлагают цветы к памятникам. Таким образом они хотят показать свое негодование отсутствием ротаций в российской оккупационной армии.

Также следует отметить, что во время "митингов" граждане никоим образом не высказываются против военного вторжения РФ в Украину и не осуждают террористические действия своих родственников, которые те совершают против мирных граждан Украины.

Напомним, в начале января в столице страны-агрессора РФ родственники оккупантов устроили так называемую акцию протеста. Однако заключалась она лишь в возложении цветов к советскому памятнику. По словам жен мобилизованных россиян, власти Москвы запрещают им выходить на митинги и выражать свое мнение.

Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных в российскую армию жителей Донбасса начали устраивать акции протеста с требованием вернуть их мужчин домой. Однако уже через некоторое время боевики террористической организации "ДНР" выдвинули женщинам угрозы за организацию митингов.

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