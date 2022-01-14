В России назвали две 'красные линии' в вопросе вступления Украины в НАТО

В Кремле вновь указали на свои "красные линии" в вопросе "гарантий безопасности" от НАТО и вступления Украины в альянс. Более того, там считают, что "сотни западных военных" уже находятся на территории нашего государства.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ в эфире радио "Эхо Москвы". Он предупредил, что терпению россиян "пришел конец".

"Категорически неприемлемо появление НАТО на российских границах, это настоящая "красная линия", – возразил глава МИД РФ на вопрос возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе.

По его словам, даже если украинское государство вступит в НАТО, Россия не "примет появления там западных военных баз".

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"Появление вооружений там и военных баз США на Азовском море – это вторая "красная линия", – высказался он.

Помимо этого, Лавров заявил, якобы в Украине сейчас находится "несколько сотен американских и британских военных".

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Вы же знаете, что мы долго запрягаем, да? Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения", – пригрозил глава МИД страны-агрессора, поясняя причины выдвижения Западу "условий безопасности".

Напомним: Лавров также выразил возмущение тем, что НАТО продолжает расширение своих границ. По его словам, альянс "искусственно привлекает к себе новых участников". Также он убежден, что такая же судьба может постигнуть Украину.

В то же время следует отметить, что семья российского министра уже 20 лет живет в Соединенных Штатах. Его дочь и внуки – граждане США. Лавров купил им довольно неплохую сеть супермаркетов, рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс уже принял решение о принятии к себе Украины и Грузии. Правда, отметил, что конкретные сроки еще не установлены.