Столтенберг: мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО но мы не устанавливали, когда именно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс принял решение о приеме Украины и Грузии. При этом конкретные сроки еще не установлены.

В интервью, опуликованном газетой La Repubblica Столтенберг отметил, что Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и в организации решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил, согласно стандартам НАТО. Стоит отметить, что такое заявление прозвучало на фоне требований России о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО - ред.), но мы не устанавливали, когда именно", – подчеркнул генеральный секретарь.

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Также он отметил, что наша страна сейчас имеет гораздо лучшую оборонительную способность, чем в 2014 году, но напомнил, что коллективная оборона Альянса распространяется только на государства-члены, а Украина пока не входит в их число.

Генеральный секретарь НАТО в который раз раз подчеркнул, что Россия не имеет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе и добавил, что этот вопрос будет решать только сама организация.

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