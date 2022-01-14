В России выступили с новыми обвинениями в адрес НАТО из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический Альянс (НАТО) продолжает расширение своих границ, искусственно заманивая новых участников. Такая же судьба может постигнуть и Украину, что особенно огорчило российского чиновника.

Об этом передает агентство "РИА". Лавров убежден, все трактовки обязательств об отказе от расширения НАТО делает весьма односторонне, а значит они выглядят неприемлемо и ущербно.

"Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического Альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования", – заметил глава МИД РФ.

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Отметим, что Россия продолжает проводить переговоры с Западом о подписании так называемого договора о предоставлении дополнительных гарантий безопасности. Это связно с тем, что Кремль находит для себя угрозу расширения НАТО на восток, включая принятие в свой состав и Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Генсек НАТО обозначил необходимость принять в состав Блока Украину и Грузию.