Раскол в Кремле и уязвимая армия Путина: Жданов рассказал, что значат протесты в Казахстане для Украины

Ввязавшись в ситуацию в Казахстане, армия президента РФ Владимира Путина критично ослабла. На полномасштабное наступление в Украину у агрессора нет необходимых средств. И чтобы их теперь собрать, потребуется не менее года.

Тем временем в Кремле наметился очередной раскол, но теперь уже по линии МИД. А Запад фактически похоронил большую сделку между США и Россией по Украине. Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

В случае полномасштабной агрессии России мы можем рассчитывать на полную помощь США, кроме войск. Дело в том, что Штаты поступили зеркально РФ – они выставили им ультиматум: если вы начинаете агрессию, мы вводим санкции и даем Украине всестороннюю помощь в военном плане.

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Штаты никогда не дадут нам проиграть, потому что тут уже больше сфера интересов англосаксонских стран. Даже Борель на днях заявил, что без Украины и без ЕС никакие договоренности по вопросу российско-украинских отношений не могут быть достигнуты. Фактически это заявление похоронило большую сделку между США и Россией.

Время больших сделок прошло, теперь все будет обсуждаться коллективно, открыто.

Я думаю, что горшки между Россией и НАТО не окончательно побиты, диалог все равно будет. Не хочу загадывать, но, может быть, диалог будет уже не с Путиным.

Для того, чтобы сформировать ударную группировку 200-250 тысяч человек и совершить полномасштабное вторжение в Украину, Путину уже в нынешней ситуации понадобится не менее года.

Сейчас угроза полномасштабного вторжения падает в разы за счет того, что он растянул свои войска по всей территории России за счет Казахстана.

Фактически эта ситуация сыграла нам на руку. Сейчас самое главное – чтобы окружение Зеленского не сдало нас России. США обеспокоены по поводу закулисных переговоров за их спиной. Основная тема переговоров – компромиссы. Они хотят мира любой ценой.

Имплементация формулы Штайнмайера, амнистия и все остальное. Это принесет мир на Донбасс, но какой ценой? Это может расколоть Украину и вызвать социальный взрыв внутри страны, то есть ту самую гражданскую войну, о которой любят говорить в Кремле.

Обратите внимание: 17 декабря зам Лаврова Рябков оглашает ультиматум Штатам, а 9 января на встречу рабочих групп едет не Лавров, а этот же господин.

То есть Лавров дистанцировался от жестких ультиматумов Западу. Это означает, что в стане Путина пошел еще один раскол, причем, очень серьезный, по линии международных отношений. Лавров не с Путиным. А ведь он был его правой рукой.

Дело в том, что у Лаврова семья живет в США уже 20 лет. Дочь, внуки – все граждане США. Он прикупил им довольно неплохую сеть супермаркетов. Как думаете, ФБР воспользуется этим? Конечно! Лавров не желает быть изгоем. Как я понимаю, на пенсию он собирается уехать к дочери.

Ультиматум – это последний аргумент. Если ультиматум не выполняется, надо либо сдаваться, либо идти в бой. После ультиматума никаких переговоров уже быть не может.

Да, пока что об отставке Лаврова речь не идет. Непонятно даже, почему нет самого Лаврова – может, по болезни. Но для дипломатов это очень показательно. Они понимают свой язык с полуслова. Нет Лаврова – значит, в стане противника крики и паника.

Но что сейчас делать Путину? Наступать на Украину или отползать назад? Если отползать – это фактически поднять руки и идти на компромиссы. Он не может этого сделать.

Нападать на Украину он тоже не может, потому что он ввязался в Казахстан, хотя силовики отговаривали его от этого. Но он сказал: "Казахстан наш!" И пошел.

У них же не хватает войска. Они столкнулись с проблемой, что им некого вводить в Казахстан. Сейчас можно идти парадным маршем аж до самой Москвы. Там в частях остались одни срочники.

Кстати, точно такая же ситуация была в августе 2008 года, когда за три дня грузины разгромили почти весь авангард 58-й армии, которая вошла в Абхазию, и Путин собирал по всей России все более-менее боеспособное.

Путинский режим сейчас очень сильно уязвим, потому что он пошел в разнос. Он пошел в многовекторность, чего нельзя допустить. Нельзя воевать на два фронта – это изначально проигрышно. Он даже из Алматы не может войска вывести – там идут бои на окраинах города.