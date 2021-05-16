В России назвали дату расторжения Договора об открытом небе

В Государственной Думе России рассмотрят законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Голосование состоится 18 мая.

Об этом в эфире программы "Соловьев Live" 15 мая заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передают РИА Новости. Он выразил убеждение, что документ будет принят.

"Во вторник мы денонсируем этот договор", – сказал чиновник.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. К нему впоследствии присоединились 35 стран, в том числе Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция, Финляндия.

Государства-подписанты брали на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

Россия заявила о начале процедуры выхода в январе 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США объявили о выходе из договора в мае 2020 года, а вышли из него – в ноябре. Одной из причин были системные нарушения Россией условий документа.