Россия заявила о выходе из Договора об открытом небе

Российская Федерация сообщила о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН).

Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел России. В тексте уточняется, что это сделано в ответ на выход из указанного договора США.

По мнению российских дипломатов, тем самым якобы был "существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

В МИД РФ уточнили, что предлагали меры "по поддержанию жизнеспособности документа в новых условиях", однако это якобы не получило поддержки со стороны союзников США.

Соединенные Штаты заявили о выходе из ДОН в мае 2020-го, окончательно вышли 22 ноября того же года – из-за системного нарушения условий документа со стороны России. Подробнее о сути претензий можно прочитать в материале OBOZREVATEL.

Тогда в российском МИД заявили, что Москва не намерена выходить из договора и готова идти на диалог с США.

Документ был подписан в 1992 году 23 странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позже список государств был расширен до 35 членов. В договор входили большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Согласно документу, страны-подписанты брали на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

На наблюдательные самолеты могут быть установлены видеокамеры и сенсоры инфракрасного излучения, а данные, полученные в результате полетов, становятся доступны для всех стран-участниц договора.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Россия собирается достроить газопровод "Северный поток-2" летом 2021 году. Первую ветку хотят завершить уже к июню, несмотря на анонсированное ужесточение санкций со стороны США.