В России нашли мертвым бывшего топ-менеджера 'Лукойла': умер после 'антипохмельного сеанса с шаманами'. Фото

В стране-агрессоре России продолжаются загадочные смерти влиятельных людей. На этот раз мертвым нашли бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл," миллиардера Александра Субботина.

О его гибели в воскресенье, 8 мая, сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы. По их информации, Субботин умер в Мытищах якобы после антипохмельного сеанса у шаманов.

Как утверждают авторы сообщения, шамана Магуа и его супругу россиянин давно знал и часто пользовался их услугами. В этот раз он пришел к ним снимать похмелье и там ему якобы стало плохо.

"Внезапно ему стало нехорошо, заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, миллиардер скончался", – говорится в сообщении.

Видео дня

От чего именно Субботину "поплохело" авторы канала не сообщили. Однако, они рассказали, что шаманы "радовали" клиентов разными методами – например, использовали ядовитых жаб, кровь петухов, вызывали духов.

Отметим, что Александр Субботин – бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат бывшего вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

Напомним:

в Москве в собственной квартире были найдены мертвыми бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем покончил с собой.

В апреле в Испании нашли повешенным мультимиллионера и бывшего заместителя главы крупной российской газовой компании "Новатек" Сергея Протосеню. Тела его жены Натали и 18-летней дочери Марии нашли зарубленными топором внутри дома.

В поселке Ленинский под Санкт-Петербургом нашли мертвым Леонида Шульмана – главу транспортной службы "Газпром Инвест".

25 февраля в этом же элитном поселке обнаружили труп Александра Тюлякова. Он работал заместителем гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Вооруженных сил Украины продолжают громить подразделения российских захватчиков, вторгшихся на украинскую землю. Среди ликвидированных защитниками солдат путинской армии оказался оккупант с позывным "Путин" – как фамилия главы РФ.