ВСУ ликвидировали российского разведчика с позывным 'Путин'. Фото

Воины Вооруженных сил Украины продолжают громить подразделения российских захватчиков, вторгшихся на украинскую землю. Среди ликвидированных защитниками солдат путинской армии оказался оккупант с позывным "Путин" – как фамилия главы РФ.

Потерю признали на родине вражеского военнослужащего. Об этом информирует Telegram-канал "СтратКом ВСУ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о 30-летнем Владимире Олеговиче Гуцове. В рядах оккупационной армии РФ он был разведчиком.

Захватчика ликвидировали под Александровкой на Николаевщине. Судя по записям в российских соцсетях, "Путина" не стало еще 1 апреля 2022 года.

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"Путин погиб, но опять не тот. Плохо, что не настоящего (ликвидировали. – Ред.). Но и до него руки дойдут", – пошутили авторы сообщения в украинском Telegram-канале.

Так они сделали отсылку на историю со смертью амурского тигра, названного фамилией главы РФ. Тот Путин 25 марта скончался в зоопарке Миннесоты, США. У 12-летнего хищника случился сердечный приступ во время плановой медпроцедуры.

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