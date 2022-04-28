ВСУ ликвидировали российского разведчика с позывным "Путин". Фото
Воины Вооруженных сил Украины продолжают громить подразделения российских захватчиков, вторгшихся на украинскую землю. Среди ликвидированных защитниками солдат путинской армии оказался оккупант с позывным "Путин" – как фамилия главы РФ.
Потерю признали на родине вражеского военнослужащего. Об этом информирует Telegram-канал "СтратКом ВСУ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Речь идет о 30-летнем Владимире Олеговиче Гуцове. В рядах оккупационной армии РФ он был разведчиком.
Захватчика ликвидировали под Александровкой на Николаевщине. Судя по записям в российских соцсетях, "Путина" не стало еще 1 апреля 2022 года.
"Путин погиб, но опять не тот. Плохо, что не настоящего (ликвидировали. – Ред.). Но и до него руки дойдут", – пошутили авторы сообщения в украинском Telegram-канале.
Так они сделали отсылку на историю со смертью амурского тигра, названного фамилией главы РФ. Тот Путин 25 марта скончался в зоопарке Миннесоты, США. У 12-летнего хищника случился сердечный приступ во время плановой медпроцедуры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из последних потерь путинской армии в Украине – ликвидированный командир вертолетного звена Ми-8 Юрий Белитченко. Оккупант вернулся домой в цинковом гробу, а его сослуживцы начали мстить, обстреливая наши города "именными" снарядами, на одном из которых была написана его фамилия.
Также украинские защитники ликвидировали старшего лейтенанта ВС РФ Владислава Веселкова. Он был командиром взвода оккупантов-разведчиков.