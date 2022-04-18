Бывший вице-президент 'Газпромбанка' застрелил жену и дочь и покончил с собой

В Москве в собственной квартире были найдены мертвыми бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь. По предварительным данным, Аваев сначала застрелил свою семью, а затем покончил с собой.

Об этом в понедельник, 18 апреля пишут российские СМИ, ссылаясь на источники в Следственном комитете РФ. Как отмечается, тело 51-летнего экс-топ-менеджера "Газпромбанка" с огнестрельными ранениями полицейские нашли в квартире на Университетском проспекте.

Родственники семьи вызвали правоохранителей после того, как не смогли связаться с ней. Дверь была закрыта изнутри, следов взлома и нахождения в доме других людей лиц следствие не выявило.

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В связи с этим российские следователи предполагают, что убийства произошло из-за бытового конфликта. По факту гибели семьи Аваева открыто уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпромбанк" ранее попал под санкции из-за войны РФ против Украины. Именно через него Кремль хотел получать платежи за газ.