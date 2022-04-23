В России 'намекнули' на новые провокации в Украине и назвали города: во всем хотят обвинить США

В России проводят информационную подготовку для применения оружия массового поражения в Украине. Во вражеском Минобороны выдали фейк о том, что сделать это планируют Соединенные Штаты Америки "для обвинения России".

Согласно "анонсам" оккупантов, под ударом могут оказаться Харьков, Киев, Мариуполь, Славянск или Краматорск. Заявления МО РФ, свидетельствующие о возможной подготовке использования в этих городах ядерного, химического или бактериологического оружия, обнародовали пропагандисты "RT на русском".

Согласно сообщению, в Минобороны РФ заявили о "трех сценариях" по использованию оружия массового поражения в Украине, которые якобы планируют в США, "чтобы обвинить Россию". Как правило, практически все такие "заявления" заканчивались выполнением российскими оккупантами того, в чем они превентивно пытались обвинить Украину или ее западных партнеров.

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"Самым вероятным сценарием" военное руководство оккупационной армии РФ назвало химические или ядерные удары по Киеву и Харькову. Этот сценарий они назвали "постановочным инцидентом под чужим флагом". В частности, судя по "анонсу" военных преступников из РФ, речь может идти об атаках на объекты ядерной энергетики.

Также рашисты могут "скрытно" использовать тактическое ядерное оружие и химическое оружие в Мариуполе, где в районе комбината "Азовсталь" украинские воины до сих пор держат оборону. Там также находятся сотни мирных жителей, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.

Кроме того, оккупанты фактически анонсировали возможное "открытое" использование биологического оружия в Славянске и Краматорске. Этот "сценарий" они назвали "наименее вероятным". Рашисты заявили, что в этих городах, как и в предыдущих случаях, применять оружие массового поражения якобы будут США - чтобы "обвинить Россию в намерениях добиться коренного перелома в свою пользу при невозможности добиться успеха обычными способами".

"Эти инсценировки направлены на то, чтобы реализовать так называемый сирийский сценарий, при котором страну изолируют политически и экономически, а также исключают из международных организаций", - цинично врут пропагандисты, уже приступившие к подготовке информационной почвы для преступления России уже не против украинского народа, а против человечества.

И учитывая отсутствие серьезных побед у РФ за почти два месяца войны в Украине - риск воплощения этих угроз в жизнь достаточно реален. По мнению главы ЦРУ, Путин действительно может применить в Украине тактическое ядерное оружие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России официально назвали цели "второй фазы" войны в Украине: "освободители", не стесняясь, заявили, что намерены оккупировать украинский Донбасс и южные регионы Украины.

Рашисты уже даже вознамерились создать Крымский федеральный округ, куда собираются включить новые захваченные территории.