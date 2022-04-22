В России заговорили о создании Крымского федерального округа: хотят включить в него новые захваченные территории

В России заговорили о создании "Крымского федерального округа", куда кроме украинского Крыма оккупанты планируют включить другие оккупированные территории Украины. Об этом размечтался один из депутатов Госдумы РФ.

Свои планы о продолжении оккупации территорий независимой и суверенной Украины рашисты уже даже не скрывают. Об очередном заявлении по этому поводу сообщает пропагандистское издание "Лента.ру".

О планах по созданию Крымского федерального округа из уже оккупированных украинских территорий и тех районов, которые Россия попытается еще захватить, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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В своем заявлении представитель законодательного органа страны-оккупанта использовал традиционную для РФ лживую риторику об "освобождении".

"По словам депутата, жителями федерального округа станут граждане с освобожденных территорий. "Как бы сейчас неонацисты и их западные кураторы ни пытались переписать историю, сделать у них это не получится, и историческая справедливость восторжествует", — подчеркнул Белик", - цитируют пропагандисты.

В ход для обоснования варварской войны, развязанной Россией против соседнего государства, никогда и ничем РФ не угрожавшего, пошли отсылки к "величию", имперскому прошлому, выдуманным рашистами "правам" России на украинские территории. Не обошлось также без "нацистов" и "скреп".

"Он напомнил, что во время правления Екатерины II границы Российской империи расширились. Так, создавались новые поселения и города, добавил депутат. Кроме того, переименование основанных еще в тот период городов или снос в них памятников не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы, способные сплотить людей, презирающих нацизм", - пишут пропагандисты.

Они также напомнили, что Белик - далеко не первый преступник, озвучивший захватнические планы РФ и идею создания "Крымского федерального округа" на украинской земле. Ранее это сделал предатель из Крыма - так называемый глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Свое предложение он агрументировал необходимостью "интеграции в российское экономическое пространство освобожденных территорий юга Украины".

Примечательно, что в своей новости "Лента.ру" ссылается на публикацию "РИА Новости", однако там заявление Белика уже недоступно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России официально назвали цели "второй фазы" войны в Украине. Агрессор нацелился на оккупацию востока и юга Украины.