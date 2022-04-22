В России официально назвали цели 'второй фазы' войны в Украине

Россия открыто заявила, что хочет захватить Донбасс и южные регионы Украины и создать сухопутный коридор к Крым. Оттуда они намерены бить по Вооруженным Силам Украины и украинским территориям.

Также захват южных регионов свяжет РФ с оккупированным Приднестровьем. Об этом пишет государственное пропагандистское агентство ТАСС.

"Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом, сообщает замкомандующего Центрального военного округа. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, добавил он", - пишут пропагандисты.

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Захват южных украинских регионов, открыто заявляют российские оккупанты, также обеспечит РФ "еще один выход в Приднестровье, где Кремль "заметил" "факты притеснения русскоязычного населения".

Фактически, агрессор отбросил прежние лживые тезисы о "спасении украинцев" и о "помощи жителям Донбасса". Рашистская Федерация пытается уничтожить Украину и забрать если не все, то хотя бы часть украинских территорий. Ведь на своей 1/7 части суши, где в отдельных регионах плотность населения составляет 1 человек на несколько километров, россиянам "тесно".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готовит теракты в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы обвинить Украину.