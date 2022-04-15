Путин может применить в Украине тактическое ядерное оружие, – директор ЦРУ

Президент России Владимир Путин может прибегнуть к применению тактического или маломощного ядерного оружия против Украины. Это будет означать полное отчаяние страны-агрессора в свете военных неудач.

Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Технологическом университете Джорджии в Атланте в пятницу, 15 апреля, передает The Guardian. По его словам, в США не относятся в такой угрозе легкомысленно.

"Учитывая потенциальное отчаяние Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военном отношении, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, исходящей от потенциального применения тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", – сказал Бернс.

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Он добавил, что ЦРУ очень внимательно следит за этим, однако подчеркнул, что в данное время нет ни одного признака того, что Кремль может пойти на такой шаг.

"Президент Байден глубоко обеспокоен тем, чтобы избежать третьей мировой войны, избежать порога, при котором, как вы знаете, становится возможным ядерный конфликт", – отметил американец.

Бернс также предупредил, что Путин становится все более изолированным, и его "аппетит к риску растет по мере того, как его хватка в России ужесточается".

"Круг его советников сузился, и в этом маленьком кругу никогда не ставили под сомнение его суждения или его упрямую, почти мистическую веру в то, что его судьба – восстановить сферу влияния России", – сказал глава ЦРУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты выражают опасения, что Путин ради победы в войне с Украиной пойдет на применение химического или ядерного оружия. Каким образом это можно предвидеть или опровергнуть – с помощью спутников.