В России на выезд из Белгорода образовались огромные очереди: россияне в панике бегут из города. Видео

В России после новостей о ДРГ в Белгородской области на выезде из Белгорода образовались огромные очереди. Россияне в панике бегут из города.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Так на кадрах видна очередь из очень большого количества автомобилей. Все они спешат покинуть Белгород.

Между тем, в региональном МВД РФ ввели план "Эдельвейс", а также объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

Кроме того, по данным Легиона "Свобода России, в Белгородской области "ситуация сложная". Там заявили, что Легион и "РДК" создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда российская армия не сможет обстреливать Украину. По их словам, дальше будут "двигаться" к освобождению всей России".

Стоит отметить, что воюющие за Украину российские добровольцы заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами у указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и захождении передовых групп в Грайворон.

Бойцы легиона призвали жителей приграничных районов РФ оставаться дома и не сопротивляться, а также заявили, что "диктатуре Кремля пора положить конец".

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева встревожилась из-за ДРГ в Белгородской области. Она заявила, что это очень тревожные новости. Диверсионную атаку рупор Кремля назвала "ужасом".

Напомним, в апреле россияне из Российского добровольческого корпуса побывали в Брянской области. Они объявили о начале освобождения России. По словам россиян, они провели на российской территории обучение и пообщались с местным населением.

В России объявили в розыск участника Российского добровольческого корпуса Богданова после событий в Брянщине.