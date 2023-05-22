В России на выезд из Белгорода образовались огромные очереди: россияне в панике бегут из города. Видео
В России после новостей о ДРГ в Белгородской области на выезде из Белгорода образовались огромные очереди. Россияне в панике бегут из города.
Соответствующее видео появилось в соцсетях. Так на кадрах видна очередь из очень большого количества автомобилей. Все они спешат покинуть Белгород.
Между тем, в региональном МВД РФ ввели план "Эдельвейс", а также объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.
Кроме того, по данным Легиона "Свобода России, в Белгородской области "ситуация сложная". Там заявили, что Легион и "РДК" создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда российская армия не сможет обстреливать Украину. По их словам, дальше будут "двигаться" к освобождению всей России".
Стоит отметить, что воюющие за Украину российские добровольцы заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами у указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и захождении передовых групп в Грайворон.
Бойцы легиона призвали жителей приграничных районов РФ оставаться дома и не сопротивляться, а также заявили, что "диктатуре Кремля пора положить конец".
Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева встревожилась из-за ДРГ в Белгородской области. Она заявила, что это очень тревожные новости. Диверсионную атаку рупор Кремля назвала "ужасом".
Напомним, в апреле россияне из Российского добровольческого корпуса побывали в Брянской области. Они объявили о начале освобождения России. По словам россиян, они провели на российской территории обучение и пообщались с местным населением.
В России объявили в розыск участника Российского добровольческого корпуса Богданова после событий в Брянщине.
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