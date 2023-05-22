'Максимально тревожно': Скабеева запаниковала из-за ДРГ в Белгородской области. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева встревожилась из-за ДРГ в Белгородской области. Она заявила, что это максимально тревожные новости.

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А диверсионную атаку рупор Кремля назвала "ужасом". Такое заявление она сделала в у себя в программе. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Ну и прямо сейчас тревожные новости, ждем официальных подтверждений, но уже сейчас появляется огромное количество сообщений, в том числе видеосвидетельства ужасов, которые прямо сейчас разворачиваются на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской областью, это деревня Дроновка, с обеих сторон привлечена военная техника. Возможно, со стороны Украины в диверсионной атаке участие принимает танк", – тревожно доложила Скабеева.

Она объявила, что также ждет официальной реакции от Минобороны РФ, которой до сих пор не было.

Стоит отметить, что российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области, впоследствии они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и мероприятии передовых групп в Грайвороне.

Бойцы легиона призвали жителей приграничных районов РФ оставаться дома и не оказывать сопротивления, а также заявили, что "диктатуре Кремля пришло время положить конец".

Напомним, в апреле россияне из Русского добровольческого корпуса побывали в Брянской области. Они объявили о начале освобождения России. По словам россиян, они провели на российской территории учения и пообщались с местным населением.

В России объявили в розыск участника Русского добровольческого корпуса Богданова после событий на Брянщине.