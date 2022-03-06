В России на льду реки протестующие написали 'Нет войне': на место вызвали коммунальщиков. Фото

Массовые митинги в крупных городах России против вторжения в Украину вызвали мгновенную реакцию не только силовых структур с дубинками, но и даже коммунальщиков с ведром краски. В Санкт-Петербурге сотрудникам ЖКХ пришлось замазывать на замерзшем пруду отныне запрещенную на территории Федерации надпись "Нет войне".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Напомним, что президент Владимир Путин запретил использование термина "война" для определения того, что он лично назвал "спецоперацией в Украине".

Трагикомические снимки с воздуха удалось сделать квадрокоптеру участников протестного электората. На них можно увидеть, как несчастные работяги, выполняя фантасмагорический приказ "сверху", вынуждены замазывать лед краской, а когда она закончилась, оставшиеся буквы присыпать землей.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Госдуме РФ ужесточили наказание за распространение "фейков" о действиях российской армии, которая бомбит мирные города Украины. Теперь россиянам за правду грозит до 15 лет лишения свободы.

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