В России хотят сажать в тюрьму на 15 лет за распространение "фейков" о действиях своих военных

В Госдуму России внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о действиях Вооруженных сил РФ. Отметим, что учитывая отсутствие свободы слова в России, любую правдивую новость о войне в Украине, развязанной диктатором Владимиром Путиным, могут назвать дезинформацией.

Об ужесточении наказания ТАСС рассказал депутат Госдумы, председатель комиссии по безопасности противодействию коррупции Василий Пискарев. Он подчеркнул, что уголовную ответственность за фейки пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других иностранных государств, который уже принят Госдумой в первом чтении.

"Сегодня были подписаны поправки, которые внесены в комитет по законодательству, чтобы они были рассмотрены на сессии Государственной думы… Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, которая уже сегодня рассмотрена в первом чтении. Надеемся, что она будет внесена в ближайшее время", – сказал Пискарев.

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Напомним: ранее русские матери начали бить тревогу, требуя от властей вернуть домой их сыновей – солдат, ушедших на войну в Украину и попавших в плен. Узнавать захваченных оккупантов стали благодаря видео и фото, которые распространяют украинские военные и СМИ с целью донести до россиян мысль, что РФ вторглась на нашу территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал утреннюю сводку потерь оккупантов. В частности, сказано, что Россия в войне против Украины потеряла 5840 солдат.