В России люди вышли на акции протеста против войны с Украиной: задержания начались с первых минут. Видео

В нескольких крупных городах Российской Федерации люди вышли на антивоенные митинги. Разгонять их сотрудники силовых структур начали с первых минут после начала акций.

Видео жестких разгонов протестующих начали появляться в сети.

Так, в российском Новосибирске вооруженные резиновыми дубинками полицейские не только разогнали антивоенный митинг, но и гонялись за его участниками по городу. На видеокадрах видно, как за двумя митингующими во двор одного из домов забегают несколько ОМОНовцев.

В Новосибирске уже задержаны не менее 100 человек. Задержания производились жестко.

Видео дня

Задерживали несогласных с развязанной Путиным войной в Украине и жителей Екатеринбурга.

А в Омске людей, вышедших с антивоенными лозунгами, российская Нацгвардия разогнала за считанные минуты после начала акции. Митингующих силовики преследовали и вылавливали по городу.

Акции против войны также прошли в русских Иркутске и Томске, там на улицы вышли по несколько сотен россиян.