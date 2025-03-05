В России на 19 лет осудили пленного британца, воевавшего на стороне ВСУ в Курской области: что известно

В России гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Он попал в плен во время боев в Курской области.

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Андерсон воевал в составе Иностранного легиона Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Российский суд вынес "решение", согласно которому первые пять лет британец должен провести в тюрьме, а оставшийся срок отбывать в колонии строгого режима. Андерсон якобы признал свою вину и был обвинен по двум статьям: теракт и наемность.

Как сообщает "Медиазона", Джеймс Скотт Рис Андерсон стал одним из первых иностранцев, попавших в российский плен после того, как украинские войска совершили наступление на Курскую область в 2023 году.

До того, как присоединиться к Иностранному легиону Украины, он служил в британской армии, а в 2023 году решил вступить в ряды украинских сил, чтобы поддержать борьбу за суверенитет страны.

Напомним, что ранее в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Выбивавшие из "подсудимого" признания русские обвинили ее в якобы подготовке теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, российская судебная система во времена кремлевского диктатора Владимира Путина демонстрирует рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Причем современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.

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