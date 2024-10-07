В России украинку из Мариуполя приговорили к восьми годам за 'подготовку теракта': она заявила, что из нее выбили признание

26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя осудили в России на восемь лет лишения свободы по обвинению в якобы подготовке теракта. Она заявила, что из нее выбили признание.

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Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката Навальной Ивана Бондаренко. Российский суд в Ростове-на-Дону принял, что она якобы планировала произвести взрыв возле администрации во временно оккупированном Мариуполе в сентябре 2022 года во время проведения псевдореферендума по присоединению захваченных территорий к России.

По данным обвинения, девушка якобы получила деньги от украинских спецслужб для покупки велосипеда, на котором она должна была перевезти взрывчатку. Прокурор требовал 14 лет лишения свободы, но суд ограничился восемью годами, не назначив также штраф, о котором просила сторона обвинения.

Ирина Навальная во время суда заявила, что признание выбили из нее под пыткой. Она рассказала, что после задержания ее избивали электрошокером, угрожали и заставляли признаться в преступлении, обещая обмен в Украину. Девушку также заставляли указывать на определенные объекты во время следственных действий, подготовив ее к тому, что она должна была "найти".

Адвокат Навальной Иван Бондаренко заявил, что намерен обжаловать приговор, поскольку основные свидетели обвинения в суде опровергли свои первоначальные показания. Один из ключевых свидетелей, на которого опиралось обвинение, заявил, что видел Ирину только во время ее задержания, а не на месте происшествия.

"Но понимали, что так будет. 8 лет в этих реалиях – "комплимент" от суда. Все понимают, но оправдать не могут. Это мое личное мнение", – добавил он.

Ирина рассказала, что во время задержания ее избивали, а впоследствии доставили в следственный изолятор, где она подверглась новой пытке. Она также вспомнила, как российские журналисты приехали снимать о ней репортаж, и когда она отказалась с ними разговаривать, ее снова избили и бросили в подвал вместе с другими военнопленными.

После эвакуации из Мариуполя в подконтрольную Украине территорию, Ирина вместе с матерью осталась в Украине. Однако, в августе 2022 года она вернулась в Мариуполь из-за оставшейся в оккупации бабушки. Через месяц ее задержали и обвинили в подготовке теракта. В Украине Ирина получила статус военнопленной.

В России Второй Западный окружной военный "суд" вынес приговор гражданину Украины Сергею Кармазину. Его приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о якобы поджоге железнодорожного оборудования в Подмосковье.

Напомним, российские кафиры устроили незаконное судилище украинских защитников. Подконтрольный России "Верховный суд ДНР" "осудил" 33 украинских военных на срок от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее двое пленных "азовцев" Павла Артеменко и Антон Романюк в "ДНР" приговорили к 24 годам лишения свободы. Их обвинили в якобы обстрелах жилых домов в Мариуполе.