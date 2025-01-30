Российская судебная система при кремлевском диктаторе Владимире Путине демонстрирует рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Как стало известно, современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.

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Эти данные были озвучены адвокатом Борисом Золотухиным, представителем Адвокатской палаты Белгородской области и советником федеральной палаты адвокатов в статье для "Независимой газеты". По словам эксперта, за последние годы в России суды оправдывают лишь около 0,3% попавших под судебное преследование, тогда как в 1937 году в СССР на судебных процессах было оправдано 7% подсудимых, а в период 1941–1944 годов, под Во время Второй мировой войны, военные трибуналы оправдывали 10–12% обвиняемых.

Золотухин отметил, что такая статистика свидетельствует не только об частных случаях или предубеждениях определенных судей, а об общем "обвинительном уклоне" всей судебной системы России.

В свою очередь, представители Верховного суда и руководство судебной системы пытаются объяснить эту ситуацию высоким качеством следствия, мол, многие дела не доходят до суда из-за отсутствия достаточных доказательств. Однако адвокат отмечает, что это утверждение можно опровергнуть на основе статистики судов, в которых принимают участие присяжные. Оказывается, присяжные часто оправдывают 20-25% обвиняемых, даже по делам, расследуемым Следственным комитетом России, где обычно уровень расследования выше.

По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили рекордное количество человек - 589 011 человек, что является самым большим показателем за последние 10 лет. При этом доля оправдательных приговоров снизилась с 0,26 до 0,25%. Это означает, что на каждый оправдательный приговор суд вынес 400 обвинительных.

Такие показатели свидетельствуют о почти нереальной вероятности, что обвиняемый будет оправдан в российском суде – шанс на это оказывается в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7% (1 до 36).

Стоит отметить, что в России за решетку сажают даже детей, которые решаются протестовать против войны и диктаторских властей Путина. На днях в СИЗО упекли 16-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга за то, что она в холле учебного заведения повесила фото воюющих на стороне Украины двух бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК). И это далеко не первый случай жестокого наказания несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZ.UA, в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Выбивавшие из "подсудимого" признания русские обвинили ее в якобы подготовке теракта.

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