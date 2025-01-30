Путинская Россия в 20 раз обогнала СССР времен Сталина по доле обвинительных приговоров в судах: приведены цифры
Российская судебная система при кремлевском диктаторе Владимире Путине демонстрирует рекордное количество обвинительных приговоров, что значительно превышает даже показатели сталинского СССР. Как стало известно, современная Россия опережает сталинский период более чем в 20 раз по доле обвинительных приговоров в судах, а военные трибуналы начала 1940-х годов отставали более чем в 30 раз.
Эти данные были озвучены адвокатом Борисом Золотухиным, представителем Адвокатской палаты Белгородской области и советником федеральной палаты адвокатов в статье для "Независимой газеты". По словам эксперта, за последние годы в России суды оправдывают лишь около 0,3% попавших под судебное преследование, тогда как в 1937 году в СССР на судебных процессах было оправдано 7% подсудимых, а в период 1941–1944 годов, под Во время Второй мировой войны, военные трибуналы оправдывали 10–12% обвиняемых.
Золотухин отметил, что такая статистика свидетельствует не только об частных случаях или предубеждениях определенных судей, а об общем "обвинительном уклоне" всей судебной системы России.
В свою очередь, представители Верховного суда и руководство судебной системы пытаются объяснить эту ситуацию высоким качеством следствия, мол, многие дела не доходят до суда из-за отсутствия достаточных доказательств. Однако адвокат отмечает, что это утверждение можно опровергнуть на основе статистики судов, в которых принимают участие присяжные. Оказывается, присяжные часто оправдывают 20-25% обвиняемых, даже по делам, расследуемым Следственным комитетом России, где обычно уровень расследования выше.
По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили рекордное количество человек - 589 011 человек, что является самым большим показателем за последние 10 лет. При этом доля оправдательных приговоров снизилась с 0,26 до 0,25%. Это означает, что на каждый оправдательный приговор суд вынес 400 обвинительных.
Такие показатели свидетельствуют о почти нереальной вероятности, что обвиняемый будет оправдан в российском суде – шанс на это оказывается в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7% (1 до 36).
Стоит отметить, что в России за решетку сажают даже детей, которые решаются протестовать против войны и диктаторских властей Путина. На днях в СИЗО упекли 16-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга за то, что она в холле учебного заведения повесила фото воюющих на стороне Украины двух бойцов Российского добровольческого корпуса (РДК). И это далеко не первый случай жестокого наказания несовершеннолетних.
Как сообщал OBOZ.UA, в России на восемь лет лишения свободы осудили 26-летнюю украинку Ирину Навальную из Мариуполя. Выбивавшие из "подсудимого" признания русские обвинили ее в якобы подготовке теракта.
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