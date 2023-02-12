В России мужчину арестовали за попытку поджечь военкомат

В российском Омске арестовали 32-летнего местного жителя Антона Платова за попытку поджечь военкомат. Он бросил в окна на втором этаже здания несколько коктейлей Молотова, но бутылки с зажигательной смесью не разбились.

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Об этом сообщило российское издание "БК". Мужчине уже избрали меру пресечения – она будет находиться в СИЗО до 8 апреля 2023 года.

Информация о задержании Платова появилась 10 февраля. Пришедшие на работу утром после инцидента сотрудники военкомата нашли на месте происшествия бутылки и разбитое окно, а под ним на крыше пристройки – сумку с горючим, тряпками, изолентой и зажигалкой. О мотивах мужчины не сообщается, однако известно, что он ранее уклонялся от военного учета.

Напомним: в течение последнего года по России прокатилась масштабная волна поджогов военкоматов. Граждане государства-террориста, как могли, пытались избежать отправки на войну в Украину. В частности, 9 января в российском Братске Иркутской области неизвестные бросили в здание военную бутылку с зажигательной смесью. Перед этим там видели человека в черном, который перелез через металлическое ограждение.

В здании, которое, судя по опубликованным фото, является деревянным, была повреждена кровля и освещение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в конце января в британской военной разведке сообщили, что в стране-агрессоре РФ ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. В связи с этим Кремль может объявить новую волну мобилизации;

– тем временем основатель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о прекращении вербовки наемников в российских тюрьмах и колониях. Причина этого может заключаться в резком уменьшении количества желающих погибать на войне против Украины заключенных, до которых дошла информация о значительных потерях среди "вагнеровцев".

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