Британская разведка назвала ключевую причину, почему Пригожин перестал вербовать заключенных

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин на днях заявил о прекращении вербовки наемников в российских тюрьмах и колониях. Причина этого может заключаться в резком снижении желающих погибать на войне против Украины заключенных, до которых дошла информация о значительных потерях среди "вагнеровцев".

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В то же время между ЧВК "Вагнера" и российским министерством обороны растет напряженность, что стало еще одной причиной перекрытия для Пригожина доступа к российским колониям, сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

О прекращении вербовки зэков в ряды ЧВК "Вагнер" в российских тюрьмах и колониях Пригожин заявил 9 февраля. Однако, отмечают в британской разведке, снижение темпов подобной вербовки фиксируется еще с декабря.

"Данные Федеральной службы исполнения наказаний России уже свидетельствуют о снижении темпов набора заключенных с декабря 2022 года. Новости о суровых реалиях "Вагнера" в Украине, вероятно, дошли до заключенных и уменьшили количество заключенных, которые соглашались заключать контракты с этой НДК", - отмечено в сводке.

В то же время, между ЧВК "Вагнер" и российским министерством обороны продолжает расти напряженность, именно с этим может быть связано перекрытие доступа к колониям и тюрем для Пригожина. Тем временем у российского военного командования "заканчиваются" мобилизованные.

"Ключевым фактором прекращения схемы (вербовки заключенных. - Ред.), вероятно, является все более прямое соперничество между министерством обороны России и "Вагнером". Регулярные российские военные, вероятно, теперь также развернули подавляющее большинство резервистов, призванных в рамках "частично мобилизации". Российское руководство стоит перед трудным выбором: либо продолжать истощать свои силы, сворачивать цели, либо провести новую форму мобилизации", – отмечают в оборонном ведомстве Британии.

Напомним, ранее британские разведчики рассказали, что в боях за Бахмут и Угледар войска РФ добились некоторых успехов, но понесли тяжелые потери. Так, особенно болезненные потери российские оккупанты понесли на днях под Угледаром. Там на штурм бросили плохо подготовленные подразделения, разбитые остатки которых сбежали, бросив на поле боя по меньшей мере 30 практически неповрежденных единиц техники.

Также сообщалось, что в канадской разведке констатировали, что у России возникли серьезные проблемы с боеприпасами. Исправить ситуацию РФ пытается с помощью своих малочисленных международных партнеров. Между тем публично МО РФ придумывает басни об ВСУ, приписывая украинской армии проблемы, от которых страдают оккупационные войска.