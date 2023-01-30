В России ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину, возможна новая волна мобилизации – разведка Британии

В стране-агрессоре Российской Федерации ищут пути усиления своих войск для нового наступления на Украину. В связи с этим Кремль может объявить новую волну мобилизации.

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Такое мнение высказали эксперты военной разведки Британии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте британского Минобороны.

"Российские власти, вероятно, не исключают возможность проведения еще одного раунда призывов в рамках "частичной мобилизации", – говорится в сообщении.

22 января нынешнего года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двойным гражданством. Они сообщили им, что имена мигрантов якобы значатся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе. Он объяснил, что документ якобы по-прежнему необходим для поддержки функционирования ВС РФ.

Эксперты поставили под сомнение слова Пескова, и в связи с этим задавались вопросом, почему эта мера не была официально отменена.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы собрать большое количество личного состава, необходимого для любого будущего крупного наступления в Украине, при минимизации внутреннего инакомыслия", – отметили они.

Напомним, командующий Оперативного командования Сухопутных войск "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук считает, что власти России не в состоянии одновременно потянуть 500 тыс. мобилизованных. Экономика государства-террориста еще не перешла на военный лад, там до сих пор не налажено производство обмундирования, оружия, боеприпасов, чтобы обеспечить столь большое количество войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в России готовятся к проведению новой волны мобилизации. На этот раз под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы и других "центральных регионов".

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