Бросили бутылку с зажигательной смесью: в России устроили ''файер-шоу'' в военкомате. Видео

В русском Братске Иркутской области в ночь на 9 января подожгли военкомат. Неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью.

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Об этом сообщили российские СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на Рябиновой улице около 02:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал, в момент ЧП в помещении находились 2 человека, которые эвакуировались самостоятельно. В здании, которое, судя по опубликованным фото является деревянным, повреждена кровля и освещение.

Перед поджогом возле военкомата видели человека в черном, который перелез через металлическое ограждение.

Напомним: ранее военкомат подожгли в Саратовской области РФ. Неизвестные пытались устроить пожар в кабинете дежурного – там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла.

Пожар удалось погасить до того, как он охватил другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня.

Ранее также загорелось здание военкомата в Заводском районе российского города Кемерово. В РФ пожаловались, что военкомат "подвергся атаке неизвестного человека, бросившего в здание бутылку с зажигательной смесью".

Источник в правоохранительных органах сообщил, что поджигателя успели задержать, с ним работают следователи. Еще один собеседник уточнил, что горючую смесь бросила женщина. Официально ситуацию правоохранители пока не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 января произошел пожар в здании министерства иностранных дел РФ. Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов здания в техническом помещении;

– в российской Курской области снова "бавовна". Там загорелась трансформаторная станция. Десятки частных домов остались без электричества и отопления в сильный мороз. На улице в Курске -22.

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