В России к 9 мая сожгли еще один военкомат. Видео

В России продолжаются атаки на военные комиссариаты. На этот раз коктейлями Молотова накануне 9 мая забросали военкомат в городе Череповец.

Соответствующее видео обнародовали в сети. На кадрах видно, что несколько парней в масках кинули бутылки с зажигательной смесью в здание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После того, как коктейли Молотова попали в военкомат, там начался пожар. На видео видно, что загорелись как минимум три комнаты на первом этаже здания.

Видео дня

Украинских журналист Андрей Цаплиенко на своем канале в Telegram обратил внимание на то, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала войны, которую страна развязала против Украины.

По его словам, на фоне новостей о том, что российский диктатор Владимир путин может 9 мая объявить всеобщую мобилизацию, такие случаи участились. "Люди сжигают документы военного учета, чтобы не идти на войну", – написал он.

5 мая пожар в здании военкомата произошел в российском городе Нижневартовск. Его забросали коктейлями Молотова. В результате пожар начался как минимум в одном кабинете военкомата, а также в коридоре за входной дверью.

Отметим, что российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они бояться пополнить ряды мертвых оккупантов. И подобные случаи фиксируются в разных регионах России, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры россиян.

В разговорах со своими близкими российские оккупанты действительно признаются, что несут большие потери и жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты под Изюмом Харьковской области массово отказываются идти в новое наступление. За неисполнение приказа их командование грозит расстрелом.

Также российские военные не хотят наступать на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют в качестве "пушечного мяса".