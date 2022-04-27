"По сравнению с Сирией здесь сущий ад": оккупант рассказал о потерях и отчаянии среди военных РФ

Российские оккупанты несут большие потери и боятся умереть на войне против Украины. Солдаты вражеской армии жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора путинского террориста со своими родственниками, который опубликовал советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко на YouTube. Россиянин рассказал, что в его полку было 700 оккупантов, но теперь осталось около 100.

Он подтвердил, что в Украину привезли даже солдат срочной службы, многие оккупанты "куда-то сбежали". Враг жалуется, что "мы узнали, что даже не числимся тут (в Украине – ред.) по документам".

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"У нас пехота, которую мы должны были прикрывать, осталось где-то человек 50. Артиллеристов больше, чем пехоты. Если ничего не будет меняться, до 10 мая начнем поднимать вопрос о том, чтобы уезжать отсюда окончательно", – заявил оккупант.

"Когда ехали сюда, нам такие золотые горы обещали, а приходят копейки. Нас же сюда закинули недобровольно. А хотя эта командировка должна быть добровольной. Такая же, как и в Сирии. По сравнению с Сирией здесь просто сущий ад!" – жалуется россиянин.

Также он заявил, что если бы у него была возможность, то он бы сбежал из Украину и больше бы не вернулся на войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. При этом около 200 россиян было уничтожено за последние сутки.